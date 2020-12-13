Новая высота горы Эверест помирила Китай и Непал

Со школьной скамьи на уроках географии мы знаем, что самой высокой горой в мире является Эверест или Джомолунгма. Ее высота в учебниках указана как 8848,86 метров (29 028 футов).

Однако на днях новое исследование показало, что высота Эвереста относительно уровня моря оказалась выше и составляет 29 032 фута, что в пересчете на метрическую систему составляет 8848,9536 метра, сообщает The Sun.

Этим уточнением был прекращен многолетний спор между Китаем и Непалом о точной высоте наивысшей горы мира, которая находится на границе двух держав.

Уточнение высоты Эвереста

Китай заявил, что высота Эвереста составляет 29 017 футов, а по мнению Непала, гора была чуть выше – 29 028 футов.

Теперь обе страны, наконец, согласовали новую цифру, основанную на самом тщательном исследовании горы Эверест.

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"Уважение и гордость всех непальцев выросли вместе с признанием высоты, измеренной именно Непалом", – заявил Падма Кумари Арал, министр земельного управления Непала.

Высота горы Эверест часто меняется – примерно на долю сантиметра в год. Но часть набранной высоты может исчезнуть, например, после землетрясений.

Первое точное измерение горы Эверест было проведено в 1856 году. Британские географы использовали тригонометрию, чтобы вычислить точную высоту, что в сумме составило 8848,86 метров.

Вид на Эверест со стороны Китая

Гораздо более позднее исследование, проведенное Национальным географическим обществом США, показало, что его высота составляет 29 035 футов (8849,868 метров), но это не было официально признано Непалом.

Китайское исследование 2005 года выявило пик на высоте 29 015 футов (8843,772 метра), высоту, которую также оспаривал Непал.

В итоге в 2019 году 300 непальских экспертов отправились обследовать гору, в том числе чтобы совершить восхождение на вершину. Десятки альпинистов провели 2 часа на вершине горы, собирая данные – это была чрезвычайно опасная задача. Один чиновник по имени Хим Лал Гаутам во время экспедиции даже потерял палец ноги из-за обморожения.

Эверест с подножия горы

Китайские эксперты в начале этого года тоже провели свое исследование, в конечном итоге согласившись с цифрой Непала.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как на Земле нашли гору выше Эвереста. В свою очередь Германия закроет все горнолыжные курорты в Европе.

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По материалам: Подробности