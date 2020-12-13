Общество

День святого Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать

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День святого Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать

В воскресенье, 13 декабря православные люди отмечают День апостола Андрея Первозванного, который также называют Андреев день. Праздник является не только религиозным, но и народным, в этот день было принято гадать. "Подробности" подготовили перечень запретов и примет на Андреев день.

Что нельзя делать в Андреев день

  • В этот день нельзя шить, прясть, ткань, а также выполнять работу по дому.
  • В праздник также запрещено венчаться и устраивать гуляния.
  • Но готовить застолье не только не запрещается, а даже считается обязательным.
  • Поскольку Андреев день выпадает на пост, нельзя употреблять мясные и молочные блюда.
  • Считалось, что в это время по земле ходит нечисть, поэтому выходить из дому было нежелательно.

Приметы Андреева дня

  • Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.
  • Если тихая вода – хорошая зима, шумная -будут трещать морозы, будут бури, метели.
  • Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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