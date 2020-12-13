День святого Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать

В воскресенье, 13 декабря православные люди отмечают День апостола Андрея Первозванного, который также называют Андреев день. Праздник является не только религиозным, но и народным, в этот день было принято гадать. "Подробности" подготовили перечень запретов и примет на Андреев день.

Что нельзя делать в Андреев день

В этот день нельзя шить, прясть, ткань, а также выполнять работу по дому.

В праздник также запрещено венчаться и устраивать гуляния.

Но готовить застолье не только не запрещается, а даже считается обязательным.

Поскольку Андреев день выпадает на пост, нельзя употреблять мясные и молочные блюда.

Считалось, что в это время по земле ходит нечисть, поэтому выходить из дому было нежелательно.

Приметы Андреева дня

Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.

Если тихая вода – хорошая зима, шумная -будут трещать морозы, будут бури, метели.

Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

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По материалам: Подробности