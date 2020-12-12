Общество

Ученые нашли острова, которые смогли «подрасти» несмотря на повышение уровня моря

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Многие низколежащие острова кажутся беззащитными перед подъемом уровня воды вМировом океане, где приливы становятся все выше. Геологи изУниверситета Окленда вНовой Зеландии открыли, что некоторые рифовые острова стали больше ивыше вусловиях изменения климата, сообщает Science Alert.

Ученые нашли острова, которые смогли «подрасти» несмотря на повышение уровня моря

©USDA

Исследовательская группа выяснила, что большинство изученных рифовых островов остались стабильными идаже увеличились вразмерах ссередины 20века.

Геологи подробно изучили остров Дже, один из56островов атолла, входящего всостав Маршалловых островов, которые считаются одним изнаиболее уязвимых мест планеты из-за повышения уровня моря.

Анализ 30коралловых атоллов вТихом иИндийском океанах, куда входят 709островов, показал, что 88% изних остались стабильными или увеличились вплощади занесколько десятилетий, ниодин изатоллов непотерял площадь суши вцелом.

Эксперты сравнили аэрофотоснимки испутниковые изображения, атакже собрали отложения сформированного островного массива.

Новые части острова Дже представляют собой недавно образованный органический материал, произведенный рифом, вотличие отболее старых отложений, переработанных вструктуру острова. Для этого процесса необходимы здоровые коралловые рифы. Ученые хотят выяснить, могутли острова успевать заускоренным повышением уровня моря вбудущем.

Ученые нашли острова, которые смогли «подрасти» несмотря на повышение уровня моря

©India Education Diary

По материалам: Gismeteo

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