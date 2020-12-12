Самая сильная девочка в мире: ей 7 лет, но она поднимает 80 кг (фото, видео)

Семилетняя школьница из канадской Оттавы Рори ван Ульфт смело может считаться самой сильной девочкой в мире. Об этом сообщает dailymail.

Несмотря на столь юный возраст, Рори берет рывком вес 32 кг, толканием – 42 кг, в приседании – 61 кг и в становой тяге – 80 кг, используя олимпийский гриф для женщин.

Изначально девочка начала заниматься гимнастикой, но после того, как ее заметили тренеры, перешла в тяжелую атлетику.

Рори участвует в соревнованиях и побеждает соперников на несколько лет старше нее. Недавно она стала чемпионкой США по тяжелой атлетике среди юношей до 11 лет в весовой категории до 30 кг.

Таким образом она стала самой юной национальной чемпионкой США среди юниоров в истории.

Кроме того, Рори является действующим чемпионом провинции Онтарио по тяжелой атлетике в возрасте до 17 лет и в весовой категории до 40 кг.

Несмотря на успехи со штангой, Рори считает себя прежде всего гимнасткой. Она уделяет тренировкам по гимнастике 9 часов в неделю, в то время как занятия по тяжелой атлетике занимают всего 4 часа.

После того как она выиграла свою первую медаль в гимнастике – бронзу в соревнованиях на бревне, она ​​сказала родителям:

Я предпочитаю гимнастику тяжелой атлетике, потому что в гимнастике мне не нужно ничего поднимать над головой.

Юная силачка обожает татуировки, но из-за возраста родители ей не разрешают делать настоящие. Зато временные – сколько угодно. Она с удовольствием покрывает ими свои руки и плечи во время соревнований.

За тренировками Рори тщательно следит ее папа Каван. Он считает, что необычное хобби безопасно для его дочери, и уверяет, что ее безопасность – главный приоритет для всех.

Между тем эксперты в области здравоохранения заявляют, что детям опасно поднимать тяжести до того, как они достигнут подросткового возраста. С большими тяжестями лучше не заниматься до 16 лет.

Несмотря на свои феноменальные успехи в спорте, Рори ходит в школу как самый обычный ребенок и учится в третьем классе.

Напомним, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.

По материалам: Подробности