12 декабря: праздник, приметы и суеверия

В субботу, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск Украины. Также в этот день проходит Международный день нейтралитета.

По народному календарю сегодня – день Парамона. В народе его называли Зимоуказником, ведь считалось, что погоде 12 декабря указывает на то, какой будет зима. На Парамона существовал обычай очищать крыши от снежных шапок. Делали это исключительно вениками и метлами, потому что верили, что лопатой можно продырявить крышу.

Главные приметы:

Метель 12 декабря – снег будет идти еще неделю.

Заря красная на Парамона – к сильному ветру.

Снег еще не выпал – через неделю ударят сильные морозы.

Именинники: Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

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По материалам: Подробности