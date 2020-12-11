На Украину надвигаются ледяные дожди: погода на 11 декабря

В пятницу, 11 декабря, погода в Украине будет холодной с осадками. Температура воздуха в западных областях немного повысится и составит от +3 до +5 градусов днем. Ночью мороза не будет, температура до 2 градусов выше нуля. По прогнозу, дожди.

В центральных областях без осадков. Дневная температура достигнет отметки +4 градуса, ночью – мороз до -1 градуса.

В северных областях сухо, но облачно. В пятницу днем температура составит от -1 до +1 градуса по Цельсию, ночью температура будет держаться около нуля градусов.

На юге днем температура снизится до +4 градусов. Ночью ожидается без мороза. Возможен небольшой дождь.

В восточных областях 11 декабря удержится сухая погода. Днем температура воздуха до -2 градусов, ночью – до 8 градусов ниже нуля.

Как ранее сообщалось, Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря.

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По материалам: Подробности