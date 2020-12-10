Воздушный змей “похитил” ребенка и сломал руку в 6 местах (видео)
В Индонезии, на острове Суматра, огромный воздушный змей унес 12-летнего мальчика. Ребенок сломал руку в 6 местах. Об этом сообщает Coconuts Jakarta.
Огромного змея в виде дракона ребенок запускал вместе с братом недалеко от школы. Игрушка была примерно в три раза больше, чем сам мальчик, поднялся сильный ветер и мальчика унесло.
Сперва школьник держался за планку, затем запутался в стропах и упал с высоты нескольких метров.
Свидетели происшествия немедленно бросились на помощь ребенку и доставили его в местную клинику. Жертве игр поставили диагноз – шесть переломов на руках. Ему уже сделали две операции, и он постепенно восстанавливается.
Местные власти предупредили, что дети должны запускать воздушных змеев подходящего размера, потому что это уже не первый подобный инцидент.
Похожий случай произошел в тайваньском городе Синьчжу, где огромный воздушный змей унес трехлетнюю девочку.
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По материалам: Подробности