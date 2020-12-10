Материалы, созданные людьми, превысили количество всего живого на планете

Человеческий след, оставленный насегодняшний момент, оказался больше, чем влияние напланету всех живых существ вместе взятых. Только количество пластика превысило массу всех наземных иморских животных, сообщает The Guardian.

©Itai Raveh

Каждый человек отвечает засоздание искусственной материи, которая еженедельно превышает его вес. Антропогенный след стремительно увеличивается сначала 20века, удваиваясь каждые 20лет.

Ученые предложили назвать нынешнюю эпоху антропоценом, чтобы подчеркнуть значительное влияние человеческой деятельности.

Эксперты изНаучно-исследовательского института Вейцмана вРеховоте, Израиль, исследовали изменения биомассы иантропогенной массы навсей планете с1900 года донаших дней. Был рассчитан сухой вес без учета воды. Антропогенной массой считаются неодушевленные твердые предметы, созданные людьми, отходы сюда неотносятся.

Главными ванализе стали здания иинфраструктура избетона, кирпича иасфальта. Вначале 20-го века масса, созданная людьми, составляла лишь 3% всей биомассы планеты. В2020 году искусственные объекты достигли массы около 1,1тератонны, что превышает общую биомассу. Большая часть биомассы приходится нарастения икустарники.

Человечество в2раза сократило массу диких растений, сельское хозяйство использует все большую площадь для выращивания культур. Массу одомашненных культур перевешивает потеря растений врезультате обезлесения, это отрицательно влияет науглеродный цикл издоровье людей— напоминают ученые.

©Scientific American

По материалам: Gismeteo