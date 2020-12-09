Вспышка на Солнце вызовет сильнейшую магнитную бурю

Сильнейшая вспышка на Солнце, которая произошла 7 декабря, уже утром 9 декабря вызовет мощнейшую магнитную бурю на Земле. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Причиной геомагнитных возмущений станут массы коронарного вещества, которое было выброшено из недр звезды и распространяется в направлении Земли со скоростью 800 км/с.

Первые облака солнечной плазмы достигнут нашей планеты утром 9 декабря, примерно в 4:00 по киевскому времени. Пик воздействия солнечного вещества придется на 21:00-23:00.

Земля более суток будет "под обстрелом", что приведет к увеличению радиационного фона, а также усилению колебаний магнитного поля Земли.

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В декабре незначительные магнитные колебания возможны 11, 23, 25 и 30 числа. Магнитные бури в декабре ожидаются 18, 19, 20 и 24 числа. 19 декабря ожидается мощнейшая магнитная буря уровня G2.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь медики советуют отказаться от чрезмерной физической нагрузки, употребления алкоголя, кофе и никотина. Также рекомендуется избегать недосыпа и стрессовых ситуаций.

Ранее сообщалось, что на Солнце открыт новый вид смертельно опасных вспышек.

По материалам: Подробности