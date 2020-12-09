Общество

Над Квинлендом во время шторма зарегистрировали более 200 тыс. ударов молний

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Вавстралийском штате Квинсленд вночь насреду было зарегистрировано более 200тыс. ударов молний, что стало впечатляющим началом сезона штормов, сообщает ABC News.

Над Квинлендом во время шторма зарегистрировали более 200 тыс. ударов молний

©ABC News

Потрясающее шоу молний наблюдалось преимущественно врайонах Маккай, Айзак иУитсанди.

Энергетическая компания Ergon Energy сообщила, что совторой половины дня вовторник вМаккае иврадиусе 100км было зарегистрировано более 76,5тыс. ударов молний, вМоранбе— 35тыс., вЭрли-Бич— 30тыс.

Еще более 65тыс. ударов молний наблюдалось вГлендене, где врезультате непогоды было повреждено оборудование подстанции ивпоследствии отключилось электричество.

Местные жители отмечают, что это был лучший шторм, сопровождающийся громкими раскатами грома итысячами молний, изтех, что имдоводилось видеть. Некоторые сравнили его сартиллерийским обстрелом ночью.

По материалам: Gismeteo

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