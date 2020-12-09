Общество

Как будут работать рестораны в Новый год

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Как будут работать рестораны в Новый год

Министерство здравоохранения сообщило, как будут работать заведения питания в новогоднюю ночь. Им планируют разрешить работу до часу ночи.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до часу ночи", – сказал он.

Степанов напомнил, что сейчас заведения могут работать только до 22:00.

Ранее Шмыгаль назвал точную дату локдауна в Украине.

Также мы писали о том, как будут работать аэропорты во время локдауна. Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация от COVID-19.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
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