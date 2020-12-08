Общество
В ряде областей Украины 9 декабря будет ветрено: ожидаются порывы до 15-20 м/с
Всреду, 9декабря, взападных, южных ивосточных областях Украины сохранится ветреная погода, порывы ветра будут достигать 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»).
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Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов.
Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.
Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли.
Как сообщалось ранее, врезультате сильного шторма наАзовском море вкурортной Кирилловке вЗапорожской области затопило десятки баз отдыха.
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По материалам: Gismeteo