Умер знаменитый украинский композитор

На 82-м году жизни умер композитор Владимир Губа – народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Государственной премии имени Александра Довженко. Об этом сообщил в Facebook кинокритик Сергей Трымбач.

Вчера вечером Владимир Петрович Губа решил попрощаться с этим миром. Нет, смерть была естественной, просто тяжелая и продолжительная болезнь слишком истощила его… 22 декабря композитору исполнилось бы 82 года. Жаль, невероятно жаль.

Владимир Губа является автором музыки к многим фильмам Леонида Осыки ("Каменный крест", "Захар Беркут") Романа Балаяна ("Каштанка" и "Бирюк"), Николая Мащенко ("Везде есть небо", "Иду к тебе") Николая Мащенко.

Губа написал музыку к циклу легендарных мультфильмов о приключениях казаков, делал аранжировки к документальным лентам и театральным представлениям.

Прославленный композитор также писал музыку для симфонических и струнных оркестров, хора и для фортепиано.

Напомним, что в начале декабря умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова.

На днях стало известно, что скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце" (1988) по мотивам романа Михаила Булгакова. Артиста убил коронавирус.

По материалам: Подробности