Общество

В Украине резко потеплеет: прогноз погоды на 5 декабря

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В Украине резко потеплеет: прогноз погоды на 5 декабря

В субботу, 5 декабря, в Украине холоднее всего будет в восточных областях. Температура воздуха там опустится до 0…-2 градусов. В то же время весь день на небе будет светить солнце.

На Западе же будет теплее всего – + 5…+7 градусов. В Черновцах температура прогреется до +10…+12 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На юге, как для первого зимнего месяца погода также будет теплой. Столбик термометра поднимется до +3…+7 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют +1…+ 3 градуса и солнечную погоду на весь день.

В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса.

Также смотрите, сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
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