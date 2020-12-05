В Украине резко потеплеет: прогноз погоды на 5 декабря
В субботу, 5 декабря, в Украине холоднее всего будет в восточных областях. Температура воздуха там опустится до 0…-2 градусов. В то же время весь день на небе будет светить солнце.
На Западе же будет теплее всего – + 5…+7 градусов. В Черновцах температура прогреется до +10…+12 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. На юге, как для первого зимнего месяца погода также будет теплой. Столбик термометра поднимется до +3…+7 градусов.
В южных областях синоптики прогнозируют +1…+ 3 градуса и солнечную погоду на весь день.
В Киеве утром 5 декабря может быть облачно, однако к концу дня на небе появится солнце. Температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса.
Также смотрите, сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности