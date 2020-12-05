Общество

В Киеве открыли монумент Леониду Каденюку: президент принял участие (фото)

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В Киеве открыли монумент Леониду Каденюку: президент принял участие (фото)

В Киеве, 5 декабря на Байковом кладбище, установили памятник первому украинцу в космосе и народному депутату IV созыва Леониду Каденюку. В официальной церемонии открытия монумента принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. 

Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память,

Стоит отметить, что монумент был открыт в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия".

В Киеве открыли монумент Леониду Каденюку: президент принял участие (фото)

 фото: president

Владимир Зеленский добавил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно почитать историю. Это обязанность государства

Стоит отметить, что после возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Леонида Каденюка и присутствовать на церемонии, также он пообещал жене космонавта – Вере Каденюк – помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

В Киеве открыли монумент Леониду Каденюку: президент принял участие (фото)

 фото: president

Как ранее сообщалось, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна.

Читайте также, Шмыгаль рассказал, когда примут решение о локдауну.

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По материалам: Подробности

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