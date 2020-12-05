В Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского (фото 18+)

В Чернобыльской зоне отчуждения погибли как минимум две лошади Пржевальского. Об этом сообщает на своей Facebook-странице Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Животные погибли, попав в ловушки-петли, которые возле села Корогод установили браконьеры. Удавки для были изготовлены из металлического троса, поэтому у диких лошадей не было шансов.

Сначала в ловушку попал жеребенок, а затем и взрослое животное, возможно кобыла. Они пытались освободиться из ловушек, но только удушили себя. Их туши объели волки и вороны.

Ученые передали собранные материалы правоохранителям, которые займутся розыском преступников. По их данным, на территории зоны отчуждения установлена ​​не одна такая ловушка.

Биологи сетуют, что Чернобыльская зона переполнена "человеческими артефактами", значительная часть которых являются потенциальными смертельными ловушками для представителей местной фауны.

Канализационные колодцы, остатки натянутых проводов, особенно колючих, проржавевшие металлические трубы и т.д. – это все необходимо собирать, утилизировать, расчищать или засыпать. А заодно и сотни других опасных предметов, которые могут представлять серьезную угрозу для жителей заповедника. Понимаем, что это – условные Авгиевы конюшни. Однако, кому, как не нам, браться за них?

Но без вас – общественности, активистов и меценатов – нам не обойтись! Чем вы можете помочь? В первую очередь, поддержкой и оглаской.

Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, обитающий в Азии. Их численность начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за морозов и бесконтрольного отстрела. В советские времена большое поголовье лошадей Пржевальского содержалось в заповеднике Аскания-Нова.

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В начале 1990-х несколько лошадей в качестве эксперимента были выпущены в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они стали активно размножаться. Сейчас их поголовье насчитывает около ста особей – три табуна.

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По материалам: Подробности