Общество

В Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского (фото 18+)

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В Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского (фото 18+)

В Чернобыльской зоне отчуждения погибли как минимум две лошади Пржевальского. Об этом сообщает на своей Facebook-странице Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Животные погибли, попав в ловушки-петли, которые возле села Корогод установили браконьеры. Удавки для были изготовлены из металлического троса, поэтому у диких лошадей не было шансов.

Сначала в ловушку попал жеребенок, а затем и взрослое животное, возможно кобыла. Они пытались освободиться из ловушек, но только удушили себя. Их туши объели волки и вороны.

В Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского (фото 18+)

Ученые передали собранные материалы правоохранителям, которые займутся розыском преступников. По их данным, на территории зоны отчуждения установлена ​​не одна такая ловушка.

В Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского (фото 18+)

Биологи сетуют, что Чернобыльская зона переполнена "человеческими артефактами", значительная часть которых являются потенциальными смертельными ловушками для представителей местной фауны.

Канализационные колодцы, остатки натянутых проводов, особенно колючих, проржавевшие металлические трубы и т.д. – это все необходимо собирать, утилизировать, расчищать или засыпать. А заодно и сотни других опасных предметов, которые могут представлять серьезную угрозу для жителей заповедника. Понимаем, что это – условные Авгиевы конюшни. Однако, кому, как не нам, браться за них?
Но без вас – общественности, активистов и меценатов – нам не обойтись! Чем вы можете помочь? В первую очередь, поддержкой и оглаской.

В Чернобыльской зоне браконьеры убили лошадей Пржевальского (фото 18+)

Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, обитающий в Азии. Их численность начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за морозов и бесконтрольного отстрела. В советские времена большое поголовье лошадей Пржевальского содержалось в заповеднике Аскания-Нова.

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В начале 1990-х несколько лошадей в качестве эксперимента были выпущены в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где они стали активно размножаться. Сейчас их поголовье насчитывает около ста особей – три табуна.

Ранее сообщалось, что в Чернобыле завелась бабочка размером с птицу.

Как писали "Подробности", в Чернобыльскую зону впервые за 100 лет вернулись медведи.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 49 секунд ago
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