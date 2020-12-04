Общество

Жителей Киевщины предупреждают о тумане утром 4 декабря

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ВКиеве иКиевской области утром 4декабря ожидается туман, видимость составит 200-500м (первый уровень опасности, «желтый»). Возможно нарушение движения транспорта наотдельных участках дорог.

Жителей Киевщины предупреждают о тумане утром 4 декабря

©pixabay.com

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

Жителей Киевщины предупреждают о тумане утром 4 декабря

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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