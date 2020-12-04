Общество
Жителей Киевщины предупреждают о тумане утром 4 декабря
ВКиеве иКиевской области утром 4декабря ожидается туман, видимость составит 200-500м (первый уровень опасности, «желтый»). Возможно нарушение движения транспорта наотдельных участках дорог.
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Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo