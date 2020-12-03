Общество

Украинцев предупредили о резком потеплении

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Украинцев предупредили о резком потеплении

В ближайшие дни в Украине ожидают гололед и мокрый снег. Однако совсем скоро, 4-5 декабря,  в стране неожиданно потеплеет. 

Гололедица будет наблюдаться на дорогах западных, северных и центральных областей. Пешеходов и водителей призывают быть осторожными. О том, как вести себя в снегопад мы писали раньше. 

Температура 3 декабря ночью 1-6 градусов, в Карпатах 8-13 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части ночью около 0, днем ​​4-9 градусов тепла. 4-5 декабря в Украине, кроме востока, ожидается повышение температуры на 2-5 градусов.

Ранее мы писали о том, что сильные дожди с грозами оставили без света 139 населенных пунктов в 4 областях Украины. Наибольшее количество обесточенных населенных пунктов находятся в Житомирской области.

Напомним, синоптики удивили прогноз погоды на этот месяц. Кроме того, синоптик дал прогноз на зиму 2021. 

Также смотрите, сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре. 

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По материалам: Подробности

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