Хорватия закрыла границы для иностранцев
С 1 декабря иностранные граждане не смогут посещать Хорватию с туристической целью. Об этом сообщается на сайте российской Ассоциации туристических операторов со ссылкой на постановление властей Хорватии.
Ограничение вводится сроком на две недели и будет действовать до 15 декабря 2020 года. Запрет на въезд иностранцев введен для снижения распространения коронавируса.
Ранее туристы могли приезжать в Хорватию, предоставив ваучер и справку об отсутствии коронавируса.
Въезд в Хорватию по-прежнему разрешен следующим категориям граждан:
- с целью учебы, работы;
- по семейным обстоятельствам;
- транзитом – на срок не более 12 часов.
Во всех этих случаях у граждан третьих стран должна быть справка об отсутствии COVID-19.
Хорватия принимала туристов летом. Страна не входит в шенгенскую зону и с 1 июля – единственная из стран Евросоюза – принимала украинских туристов. Граждане Украины могли въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.
С 1 до 15 августа Хорватия ограничила въезд для иностранцев, в частности, украинцев.
Напомним, что в конце ноября Тунис отменил обязательный карантин для туристов.
Ранее сообщалось, что в Турции с 30 ноября ужесточили комендантский час. Гражданам в будние дни запрещено покидать дома с 21:00 до 05:00.
Ранее "Подробности" опубликовали материал, в котором сообщили о том, какие страны открыли границы для Украины.
По материалам: Подробности