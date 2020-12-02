Хорватия закрыла границы для иностранцев

С 1 декабря иностранные граждане не смогут посещать Хорватию с туристической целью. Об этом сообщается на сайте российской Ассоциации туристических операторов со ссылкой на постановление властей Хорватии.

Ограничение вводится сроком на две недели и будет действовать до 15 декабря 2020 года. Запрет на въезд иностранцев введен для снижения распространения коронавируса.

Ранее туристы могли приезжать в Хорватию, предоставив ваучер и справку об отсутствии коронавируса.

Въезд в Хорватию по-прежнему разрешен следующим категориям граждан:

с целью учебы, работы;

по семейным обстоятельствам;

транзитом – на срок не более 12 часов.

Во всех этих случаях у граждан третьих стран должна быть справка об отсутствии COVID-19.

Хорватия принимала туристов летом. Страна не входит в шенгенскую зону и с 1 июля – единственная из стран Евросоюза – принимала украинских туристов. Граждане Украины могли въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.

С 1 до 15 августа Хорватия ограничила въезд для иностранцев, в частности, украинцев.

Напомним, что в конце ноября Тунис отменил обязательный карантин для туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции с 30 ноября ужесточили комендантский час. Гражданам в будние дни запрещено покидать дома с 21:00 до 05:00.

Ранее "Подробности" опубликовали материал, в котором сообщили о том, какие страны открыли границы для Украины.

По материалам: Подробности