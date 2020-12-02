300-килограммового мужчину вытащили из квартиры с помощью крана (фото, видео)

300-килограммового жителя французского Перпиньяна на юго-западе страны, освободили из собственной квартиры с помощью строительного крана. Об этом сообщает Daily Mail.

Год назад 53-летний Ален Панабьер, страдающий ожирением, сломал бедро. С тех пор тучный мужчина оказался узником в собственной квартире.

Он не мог встать на ноги и выйти из квартиры, чтобы попасть в больницу из-за своего веса. Все это время он провел на полу своей комнаты и писал жалобы в различные инстанции, умоляя о помощи. Ухаживал за ним родной брат.

Для спасения мужчины пришлось организовать настоящую спасательную операцию. В ней приняли участие полсотни человек: полицейские, пожарные, медики и представители мэрии.

Спецоперация заняла около четырех часов. Перед началом работ всех жильцов дома вывели на улицу. Чтобы вытащить 300-килограммового мужчину, спасателям пришлось укрепить фасад дома и расширить окна квартиры, потому что платформа с Панабьером просто не проходила в проемы.

Спасатели погрузили беспомощного толстяка в специальный контейнер, который опустили вниз с помощью 100-тонного строительного крана. На скорой его отвезли в больницу Тулузы, которая специализируется на лечении людей с избыточным весом.

Напомним, что в Киеве упал строительный кран, раздавив автомобиль.

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По материалам: Подробности