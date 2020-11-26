Самого засекреченного подводника России убил коронавирус

Умер самый засекреченный подводник России, герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Буриличев скончался 25 ноября в Москве, ему было 62 года. Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус. Причина смерти не уточняется.

Уроженец Ленинграда Алексей Буриличев окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе и служил на атомных подводных лодках Северного флота.

С 1992 по 1996 год командовал атомной подводной лодкой К-461 "Волк", которая патрулировала рубежи в удаленных районах Атлантики. Именно ее экипаж обнаружил новейшую американскую субмарину с баллистическими ракетами. Позже "Волк" долго скрытно следил за ней. За это Буриличев получил звание Героя России.

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С октября 2005 года и до конца жизни он возглавлял главное управление глубоководных исследований Минобороны России – одно из самых засекреченных подразделений российской армии.

Напомним, что новейшую российскую атомную субмарину назвали в честь киевского князя.

По материалам: Подробности