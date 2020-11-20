Общество

У Зеленского заявили о возможном “новогоднем локдауне”

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

У Зеленского заявили о возможном "новогоднем локдауне"

В пятницу, 20 ноября, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал возможное введение локдауна на новогодние праздники. По его словам, о таких ограничениях пока говорить рано.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как объяснил Тимошенко, сначала надо посмотреть на результаты недавно введенного карантина выходного дня.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается "заоблачная" статистика коронавируса.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Пятов об отмене матча со Швейцарией: все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях

Пятов об отмене матча со Швейцарией: все должно решаться на футбольном поле, а не в лабораториях

1 час ago
Photo of Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти

Искусственный интеллект в Facebook выявляет почти 95% контента с языком ненависти

1 час ago
Photo of Зеленский настаивает: решение для решения кризиса с КСУ надо искать активнее

Зеленский настаивает: решение для решения кризиса с КСУ надо искать активнее

2 часа ago
Photo of “Невероятно неуклюжий”: Дуров разнес новый iPhone в пух и прах

“Невероятно неуклюжий”: Дуров разнес новый iPhone в пух и прах

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button