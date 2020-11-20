Общество
«Желтое» предупреждение: на западе Украины ожидается гололедица на дорогах
21ноября назападе Украины наотдельных участках дорог ожидается гололедица. ВЗакарпатской области порывы северного ветра будут достигать 15-20м/с (первый уровень опасности, «желтый»). Обэтом сообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.
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Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo