Общество

В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество

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В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество

В понедельник, 16 ноября, в Харькове, в одной из школ, нашли две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом, которое может оказаться боевым отравляющим веществом адамсит. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Колбы нашли в помещении школы на Харьковской набережной при во время ремонта в старом дымоходе. Информацию об этом полицейские получили от сотрудников ГСЧС.

Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку "адамсит". Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новый стандарт образования для школьников.

По материалам: Подробности

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