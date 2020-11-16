Общество

МОЗ советует предпринимателям подрабатывать в больницах

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МОЗ советует предпринимателям подрабатывать в больницах

В МОЗ посоветовали предпринимателям искать дополнительные источники дохода во время пандемии. Предпринимателям предложили идти работать в больницы. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Микичак предложила малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности".

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, – из дома, онлайн, дистанционно, оказывая дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное", – сказала она.

Временные рабочие места, по ее словам, для предпринимателей готовы предоставить больницы. Микичак отметила, что больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, сторожей, вахтеров, разнорабочих и тому подобное.

Читайте также последнюю статистику от МОЗ о больных коронавирусом в Украине.

По материалам: Подробности

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