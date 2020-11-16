Общество
Мощный взрыв и выброс пепла: возле Сицилии активизировался вулкан
В понедельник, 16 ноября, на острове Стромболи, который находится возле Сицилии, активизировался вулкан. Об этом сообщает агентство ANSA.
Там зафиксировали сильный взрыв, в результате которого произошел выброс высокого облака и "дождя" из пепла, который осел на территории близлежащих населенных пунктов.
По данным обсерватории Этны – национального института геофизики и вулканологии, взрыв сопровождался оползневыми явлениями.
Ранее сообщалось, что украинский велосипедист покорил вулкан высотой 6 тыс. метров.
По материалам: Подробности