Ученые предупреждают о последствиях роста озоновой дыры в Антарктике в 2020 году

Низкие температуры имощный полярный вихрь способствовали возникновению обширной иглубокой антарктической озоновой дыры, сообщается вотчете ученых NOAA иNASA, обнародованному вконце октября.

Наантарктической станции «Академик Вернадский» зафиксирован самый длинный ряд подробных данных обозоновом слое вАнтарктике, так как мониторинг здесь ведется с1957года.

Количество измерений вдень составляет от5до60, взависимости отпогодных условий ивремени полярного дня. Сами замеры делаются вручную, далее информацию обрабатывает специальная компьютерная программа.

Установлено, что уровень озона падает вовремя антарктической весны (всентябре иоктябре) идостигает максимума летом.

Наличие озона ватмосфере Земли было выявлено в1840году, нокизучению этого газа специалисты приступили намного позже, поняв его значение для планеты.

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Повышенная концентрация озона отмечается встратосфере навысоте 20-30км отземли. Толщина слоя составляет всреднем 300-400мм, или 300-400 единиц Добсона вофициально принятой системе измерения.

Озоновый слой задерживает вредное для живых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца. Озоновой дырой считается уровень озона ниже 220 единиц Добсона.

Солнечное излучение большой интенсивности ведет кгибели фитопланктона, снижению урожаев, аулюдей вызывает изменения пигментации кожи, онкологические заболевания, болезни глаз иповреждение молекул ДНК.

Под угрозой вредного воздействия оказываются южные регионы Австралии, Новой Зеландии, Чили, Аргентины, атакже экосистемы Антарктики.

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По материалам: Gismeteo