Погода на 15 ноября: что обещают синоптики

В воскресенье, 15 ноября, погода в Украине будет прохладной и облачной. Жителям центральных и северных областей синоптики пообещали осадки.

В большинстве регионов Украины зонтики все же не понадобятся.

Следует подумать о дождевиках жителям Житомирской, Винницкой, Киевской, Полтавской, а также Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областей.

Ранее мы писали о том, что непогода на Николаевщине разрушила десятки крыш.

По материалам: Подробности