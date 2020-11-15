Общество
Погода на 15 ноября: что обещают синоптики
В воскресенье, 15 ноября, погода в Украине будет прохладной и облачной. Жителям центральных и северных областей синоптики пообещали осадки.
В большинстве регионов Украины зонтики все же не понадобятся.
Следует подумать о дождевиках жителям Житомирской, Винницкой, Киевской, Полтавской, а также Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областей.
Ранее мы писали о том, что непогода на Николаевщине разрушила десятки крыш.
По материалам: Подробности