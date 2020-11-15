Общество

Погода на 15 ноября: что обещают синоптики

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Погода на 15 ноября: что обещают синоптики

В воскресенье, 15 ноября, погода в Украине будет прохладной и облачной. Жителям центральных и северных областей синоптики пообещали осадки.

В большинстве регионов Украины зонтики все же не понадобятся. 

Следует подумать о дождевиках жителям Житомирской, Винницкой, Киевской, Полтавской, а также Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областей.

Ранее мы писали о том, что непогода на Николаевщине разрушила десятки крыш. 

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of В Румынии вспыхнул пожар в реанимации с больными COVID-19: много погибших и раненых

В Румынии вспыхнул пожар в реанимации с больными COVID-19: много погибших и раненых

1 час ago
Photo of В Румынии вспыхнул пожар в реанимации с больными COVID-19: много погибших и раненых

В Румынии вспыхнул пожар в реанимации с больными COVID-19: много погибших и раненых

1 час ago
Photo of Индекс айфона: сколько дней нужно, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (исследование)

Индекс айфона: сколько дней нужно, чтобы заработать на iPhone 12 Pro (исследование)

2 часа ago
Photo of Действующий чемпион Бельгии хочет приобрести нападающего сборной Украины

Действующий чемпион Бельгии хочет приобрести нападающего сборной Украины

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button