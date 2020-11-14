Общество

В Минздраве рассказали о “карантинной” реализации товаров

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В Минздраве рассказали о "карантинной" реализации товаров

Во время карантина "выходного дня" супермаркеты смогут продавать непродовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реализация товаров будет производится только в торговых помещениях, где продукты питания занимают площадь не менее 60%.

К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок.

Отмечается, что в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

Читайте также, в Украине начал действовать карантин выходного дня. Во время его действия на выходных – с 14 по 30 ноября не будет работать ничего.

По материалам: Подробности

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