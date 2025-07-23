Зеленський відреагував на ситуацію з НАБУ: офіційна заява лідера України

Представник України Володимир Зеленський зробив принципову заяву щодо збереження та ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури країни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний телеграм-канал Зеленського.

На тлі критики щодо можливих спроб послаблення незалежних органів, зокрема НАБУ і САП, з боку окремих політичних груп, глава держави акцентував на недопустимості будь-яких форм деструкції системи, яка є ключовою умовою довіри як українського суспільства, так і міжнародних партнерів.

Український лідер чітко заявив, що НАБУ та САП не лише залишаться, а й продовжать свою діяльність у форматі, який гарантує незаангажованість і процесуальну незалежність.

За його словами, українська держава має рішуче очистити антикорупційну систему від будь-яких російських впливів, які, на жаль, усе ще залишаються у вигляді інформаційних витоків та латентного впливу на кадрові процеси.

Зеленський наголосив, що Генеральний прокурор України поділяє бачення необхідності забезпечення невідворотності покарання для посадовців, які діяли або продовжують діяти поза законом.

Заява прозвучала у формі прямої реакції на суспільне невдоволення гальмуванням гучних справ, які стосуються розкрадання державних коштів і схем, пов’язаних із колишніми високопосадовцями.

Президент акцентував на необхідності не лише демонстративного, а системного підходу до відновлення справедливості. На його думку, ситуація, за якої особи, які втекли з країни під час активної фази війни або напередодні її початку, спокійно перебувають у закордонних юрисдикціях без правових наслідків, є глибоко неправильною.

Особливо неприйнятною залишається тенденція багаторічного ігнорування кримінальних проваджень на мільярдні суми, що створює додатковий дефіцит довіри громадян до держави.

Ключовий меседж глави держави — відновлення правопорядку в країні має стати не політичним гаслом, а системною політикою, побудованою на чіткому принципі: закон має бути вищим за посади, прізвища та політичну доцільність.

На цьому фоні країни-партнери України затвердили план дій після можливого припинення вогню.