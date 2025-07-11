Країни-партнери України затвердили план дій після можливого припинення вогню: основні пункти

Після можливого припинення вогню на території України країни «коаліції бажаючих» досягли угоди з ключових аспектів майбутніх операцій, які будуть проводитися для підтримки миру та безпеки в регіоні.

Про це повідомляє «ПЛ»з посиланням на The Guardian.

Основна увага приділена заходам, спрямованим на посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України.

Підтримка Києва та тиск на Кремль: план країн-партнерів України

На зустрічі партнерських країн було затверджено кілька важливих напрямків для подальших дій. Ключовим моментом стало створення багатонаціонального штабу коаліції, який буде розміщений у Парижі, з планом перенесення в Лондон через рік. Очікується, що штаб буде координувати дії союзників у сфері відновлення та реформування Сухопутних військ України, а також у забезпеченні безпеки у повітряному та морському просторі країни.

Особлива увага була приділена продовженню підтримки України в умовах, коли Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру та мирне населення. Лідери країн домовилися про негайні заходи допомоги, спрямовані на захист громадян і відновлення зруйнованих об’єктів.

Стратегічне співробітництво: Лондон та Париж у центрі операцій

Згідно з планом, коаліційні сили займатимуться охороною повітряного простору України за допомогою спільних патрулів, а також забезпечать безпеку на морі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив важливість збільшення допомоги Україні, зазначивши, що це не лише підтримка України, а й зміцнення безпеки Великої Британії та інших союзників. Це стратегічне співробітництво дозволить створити міцніший союз у боротьбі з російською агресією.

У своїх виступах представники країн підкреслили, що тиск на Кремль буде посилюватися. Зокрема, за рахунок нових санкцій та дипломатичних зусиль, спрямованих на ізоляцію Росії на міжнародній арені. Прем’єр-міністр Великої Британії пообіцяв надати українській армії всю необхідну техніку та озброєння для ефективної оборони, а також активно сприяти відновленню української економіки.

В той же час розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.