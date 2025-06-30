Рада почала працювати над питанням виборів президента України після війни: подробиці

Україна готується до фундаментальних змін у політичному житті одразу після завершення воєнного стану.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Укрінформ».

Як заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент уже працює над законодавчим механізмом, який регламентуватиме порядок проведення виборів у повоєнний період. За словами посадовця, країна має заздалегідь сформувати правові засади для того, щоб громадяни могли реалізувати своє ключове конституційне право — право обирати владу.

Стефанчук підкреслив, що виклики, з якими Україна зіткнеться після перемоги, матимуть багатовимірний характер: від логістичних і безпекових до соціально-психологічних.

У такій ситуації важливо створити не просто звичну виборчу модель, а адаптований до нових умов формат, який зможе забезпечити стабільний демократичний транзит влади навіть в умовах післявоєнної реконструкції.

«Наша мета — напрацювати законопроєкт, який буде відповідати реаліям післявоєнного періоду, — наголосив Стефанчук в ефірі одного з телеканалів. — Ми маємо передбачити сценарії різного рівня складності, залежно від того, як і коли завершиться війна. Але головне — це забезпечити право українців на вільне волевиявлення, без примусів і без загроз»

За словами спікера парламенту, робота над таким документом вже триває. Йдеться про розробку спеціального правового акту, який стане основою для запуску виборчих процесів на національному рівні після скасування військового стану.

Основну увагу приділяють процедурній прозорості, питанням безпеки та доступності для внутрішньо переміщених осіб та громадян, які перебувають за кордоном.

Однак до цього ж повідомлялося про те, що економіка України на межі краху.