Економіка України на межі краху: у WP повідомили тривожні дані

Українська економіка переживає критичний етап історії, і, за оцінками аналітиків The Washington Post, країна фактично перебуває на межі масштабної фінансової кризи.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The Washington Post.

Джерела видання повідомляють, що вже у 2026 році поточних обсягів західної допомоги може вистачити лише для покриття близько 50% бюджетних і оборонних потреб. Це створює реальний ризик недофінансування ключових секторів національної економіки та загрожує системній дестабілізації внутрішніх фінансів.

Сьогодні виживання економічної моделі України значною мірою залежить від зовнішніх ін’єкцій — ідеться як про безповоротну грантову підтримку, так і про пільгові кредити, які дозволяють утримувати курс гривні, фінансувати державні видатки, покривати дефіцит Пенсійного фонду та забезпечувати функціонування критичної інфраструктури в умовах воєнного стану.

Найбільші донори — це США, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Проте, за прогнозами експертів, у середньостроковій перспективі спостерігається ознаки втоми від «відкритого фінансового крану», адже більшість західних країн також стикаються з внутрішніми соціальними, економічними та політичними викликами, зокрема у сфері бюджетного дефіциту, зростання популізму та зміни політичних пріоритетів.

Українська влада водночас намагається продемонструвати здатність до фінансової автономії, активізуючи фіскальні реформи, спрощення податкової бази, залучення інвестицій та запуск локалізованих виробничих ініціатив.

Втім, навіть при найоптимістичнішому сценарії, внутрішні ресурси не здатні поки що компенсувати втрати від війни, втрату частини економічного потенціалу, логістичних вузлів, аграрного експорту та промисловості.

Глобальна спільнота наразі балансує між моральною відповідальністю перед Україною та прагматичними фінансовими реаліями. Якщо вже у 2026 році обсяг зовнішнього фінансування скоротиться, Україна може опинитися у ситуації фіскального колапсу — із затримками бюджетних виплат, падінням соціальних стандартів і девальвацією національної валюти.

В той же час повідомлялося про те, що США можуть припинити військову допомогу Україні.