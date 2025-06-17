В Україні скоро може з’явитися новий Генпрокурор: що рекомендували Раді

У понеділок, 17 червня, парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності офіційно підтримав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

Про це повідомляє «ПЛ». із посиланням на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.

За інформацією парламентаря, 15 членів комітету висловилися «за», двоє – утрималися. Відповідно до регламентної процедури, остаточне рішення щодо призначення Кравченка має бути ухвалене вже сьогодні.

За словами Железняка, фінальне голосування відбудеться до 14:30 після початку пленарного засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, процес зміни очільника Офісу Генерального прокурора розпочався ще восени 2024 року. Попередній генпрокурор Андрій Костін пішов у відставку внаслідок гучних скандалів, зокрема через маніпуляції зі статусами інвалідності серед прокурорського корпусу.

16 червня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради офіційне подання на призначення Руслана Кравченка. Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія підтвердив, що сьогодні ж відбудеться внутрішнє засідання фракції для обговорення цієї кандидатури. Очікується, що вже завтра питання буде остаточно винесене на голосування в залі.

Призначення нового генерального прокурора в умовах війни має важливе значення не лише з точки зору внутрішньої стабільності, а й для міжнародного іміджу України. Системна боротьба з корупцією, реформа правоохоронної системи та прозорість кримінальних проваджень – ключові завдання, які стоятимуть перед новим керівником ГПУ.

Тим часом повідомлялося про те, що США можуть припинити військову допомогу Україні.