У РФ поставили Україні ультиматум щодо майбутніх переговорів

У дипломатичному середовищі зростає напруга після заяв представників російської сторони про можливий зрив будь-яких майбутніх перемовин з Україною.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Причиною названо можливі атаки на стратегічні військові об’єкти, зокрема аеродроми, які Москва трактує як «неприйнятну ескалацію». Як стало відомо українським ЗМІ з посиланням на одного з членів офіційної делегації, російська федерація висунула чергову непряму умову для підтримання навіть мінімального діалогу — утримання від атак, які здатні викликати «безповоротні наслідки» в переговорному процесі.

Така риторика фактично прирівнює військові дії України до дипломатичних «червоних ліній», що автоматично впливають на майбутні можливості домовленостей.

Варто зазначити, що подібні сигнали з боку Кремля мають не лише тактичне, але й стратегічне значення. По-перше, йдеться про формування нового переговорного поля, де РФ намагається виступати з позиції сили, використовуючи інформаційний тиск як додатковий інструмент.

По-друге, така поведінка демонструє прагнення змінити міжнародний порядок денний, звинувачуючи Україну у створенні «загроз для стабільності».

Водночас представники української делегації наголошують: йдеться не про ескалацію, а про реалізацію права на самозахист у межах міжнародного гуманітарного права. Відсутність гарантій безпеки з боку Росії та регулярні обстріли цивільної інфраструктури України виключають можливість одностороннього стримування Києва у протидії агресору.

Оцінюючи дипломатичну вагу останніх заяв РФ, експерти припускають, що подібні повідомлення можуть мати ще одну мету — зірвати потенційні переговорні ініціативи третіх країн, особливо напередодні можливих самітів або міжнародних зустрічей.

Тим самим Москва намагається перевести фокус зі своєї відповідальності за воєнні дії на дії України, які стають об’єктом маніпуляцій.

На цьому фоні Зеленський анонсував відповідь на атаки РФ.