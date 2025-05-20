Миру не буде – нардеп Гончаренко розповів, які настрої превалюють у США
Один з представників української влади виразив хмурий прогноз щодо миру у державі, яка вже роками потерпає від війни.
Резонансна заява президента Дональда Трампа про те, що «умови для завершення війни будуть узгоджуватися між двома сторонами», вивела на поверхню найболючіше дипломатичне питання для Києва — питання міжнародної підтримки на переговорах з Кремлем.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал українського нардепа Олексія Гончаренко.
Народний депутат України Олексій Гончаренко у своїй публічній оцінці цієї позиції назвав ситуацію дипломатичною катастрофою. За його словами, сама формула «між двома сторонами» означає, що Сполучені Штати фактично умивають руки, відкриваючи шлях для кулуарних домовленостей Києва з Москвою, без надійного західного арбітра.
Саме цього, на думку експертів, і добивався Кремль — позбутися міжнародної коаліції тиску, залишивши Україну віч-на-віч із країною-агресором.
На думку Гончаренка, відмова Вашингтона від обов’язкової участі в переговорах — це стратегічна помилка, яка може мати довготривалі наслідки. Адже у разі зриву домовленостей Росія зможе перекласти відповідальність саме на Київ, тоді як міжнародні гравці збережуть нейтралітет.
Це створює зручне тло для нової військової кампанії Москви, яку Путін може ініціювати з метою підсилення своїх переговорних позицій.
Більше того, публічна готовність Трампа довіряти Путіну може бути інтерпретована як сигнал до переформатування позиції США щодо війни в Україні.
Якщо такий курс буде закріплений у політиці Вашингтона, Київ може опинитися в ще складнішій геополітичній ситуації — з послабленою підтримкою, новою фазою агресії на фронті та необхідністю приймати важкі компроміси без реальних гарантій.
До цього ж Орбан звинуватив Київ у атаці на армію Угорщини.