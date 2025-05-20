Миру не буде – нардеп Гончаренко розповів, які настрої превалюють у США

Резонансна заява президента Дональда Трампа про те, що «умови для завершення війни будуть узгоджуватися між двома сторонами», вивела на поверхню найболючіше дипломатичне питання для Києва — питання міжнародної підтримки на переговорах з Кремлем.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал українського нардепа Олексія Гончаренко.

Народний депутат України Олексій Гончаренко у своїй публічній оцінці цієї позиції назвав ситуацію дипломатичною катастрофою. За його словами, сама формула «між двома сторонами» означає, що Сполучені Штати фактично умивають руки, відкриваючи шлях для кулуарних домовленостей Києва з Москвою, без надійного західного арбітра.

Саме цього, на думку експертів, і добивався Кремль — позбутися міжнародної коаліції тиску, залишивши Україну віч-на-віч із країною-агресором.

На думку Гончаренка, відмова Вашингтона від обов’язкової участі в переговорах — це стратегічна помилка, яка може мати довготривалі наслідки. Адже у разі зриву домовленостей Росія зможе перекласти відповідальність саме на Київ, тоді як міжнародні гравці збережуть нейтралітет.

Це створює зручне тло для нової військової кампанії Москви, яку Путін може ініціювати з метою підсилення своїх переговорних позицій.

Більше того, публічна готовність Трампа довіряти Путіну може бути інтерпретована як сигнал до переформатування позиції США щодо війни в Україні.

Якщо такий курс буде закріплений у політиці Вашингтона, Київ може опинитися в ще складнішій геополітичній ситуації — з послабленою підтримкою, новою фазою агресії на фронті та необхідністю приймати важкі компроміси без реальних гарантій.

До цього ж Орбан звинуватив Київ у атаці на армію Угорщини.