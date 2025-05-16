Україна готова до повного припинення вогню: Умєров опублікував нову заяву

Офіційний Київ заявив про готовність до негайного припинення вогню і проведення прямих переговорів з Росією за участі світових гарантів, проте очікує дзеркальної відповіді від Москви.

Про це повідомляє «ПЛ».

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі в Стамбулі підтвердив, що українська сторона зберігає чіткий курс на мирне врегулювання, зокрема шляхом діалогу на найвищому рівні. У заході взяли участь ключові радники з питань безпеки урядів США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Ми продовжуємо відстоювати принципи справедливого миру. Готові до безумовного припинення вогню, як уже неодноразово заявляли, зокрема під час зустрічей у Джидді та Ріяді», — наголосив Умєров.

Україна наполягає на виконанні базових гуманітарних умов — повернення депортованих дітей, обмін полоненими за принципом «всіх на всіх», а також встановлення щонайменше 30-денного режиму тиші для запуску процесів деескалації.

«Наша делегація прибула до Стамбула не з риторикою, а з чітким набором кроків, які можуть покласти початок новому етапу врегулювання», — зауважив міністр.

Умєров також подякував партнерам з країн G7 за координацію зусиль і Туреччині — за посередництво. Українська дипломатія, за його словами, не зупиняється ні на день, шукаючи прийнятні формати деокупації і відновлення повного суверенітету.

На фоні стагнації з боку РФ, міжнародна спільнота дедалі активніше визнає, що ініціатива знаходиться на боці України. Однак подальші зрушення можливі лише у разі наявності політичної волі з боку Кремля.

До того ж Америка обговорює розміщення сил країн Європи на захід від Дніпра.