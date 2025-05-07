Україна погодилась на заморозку війни: Келлог розкрив деталі

Під впливом затяжного військового протистояння та поступового виснаження ресурсів, українське керівництво все гучніше сигналізує про готовність до нового підходу в питанні мирного врегулювання.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на

За словами впливового американського політичного радника Кіта Келлога, офіційний Київ розглядає можливість заморозки конфлікту за умови закріплення поточних ліній розмежування, створення буферної демілітаризованої зони глибиною 30 кілометрів, а також отримання гарантій безпеки з боку США та партнерів.

Такий сценарій, хоч і не є остаточним завершенням війни, однак дає шанс на паузу для дипломатії та відновлення. У цьому контексті ключову роль відводять потенційним крокам з боку Дональда Трампа, який, згідно з прогнозами Келлога, у разі свого повернення до Білого дому здатен використати важелі впливу на Кремль з метою забезпечення перемир’я.

Переговорний формат, запропонований українською стороною, передбачає чітке закріплення статусу-кво без поступок територіального характеру, але із посиленою увагою до гуманітарного виміру. Келлог підкреслює, що будь-яке припинення вогню буде можливе лише за умови консолідованого тиску на Москву, і саме Трамп, на його думку, здатен створити відповідну конфігурацію сили.

Варто зазначити, що ці сигнали не є випадковими, адже Україна, продовжуючи вести оборонні дії, водночас активізує зусилля на дипломатичному фронті, прагнучи залучити найвпливовіших гравців до пошуку компромісної, але справедливої формули миру.

Водночас перспектива припинення бойових дій без гарантій остаточного завершення війни викликає занепокоєння серед низки союзників. Однак дедалі очевидніше, що втома від конфлікту, економічний тиск та загострення міжнародного контексту спонукають до пошуку гнучкіших сценаріїв, де політична доцільність переважає над риторикою абсолютної перемоги.

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