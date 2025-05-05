Трамп розповів, чого хоче РФ від України: президент про територію

У нещодавньому інтерв’ю в рамках телепрограми Meet the Press президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про справжні цілі Кремля у війні проти України.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на NBC News.

Згідно з його словами, Москва не обмежується вже окупованими територіями — амбіції Росії значно ширші, і вона не відмовляється від задуму повністю підкорити всю Україну.

Коментуючи потенційні сценарії мирної угоди, журналістка Крістен Велкер прямо запитала Трампа, від яких територіальних претензій Росії доведеться відмовитись у разі досягнення миру. Відповідь екс-президента США була однозначною: «Від усієї України».

Цей вислів викликав уточнення з боку ведучої, яка намагалася з’ясувати, чи мав Трамп на увазі, що Росія має залишити всі захоплені землі. Проте політик уточнив, що говорив не про те, чого Росія позбудеться, а про масштаби її імперських прагнень.

«Ні, ні. Росії довелося б відмовитись від усієї України. Тому що те, чого хоче Росія, – це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі», — наголосив Трамп.

Таким чином, він дав чіткий сигнал про те, що на сьогодні Кремль не демонструє готовності до компромісу. Ба більше, його стратегія, як стверджує Трамп, зосереджена на досягненні повної окупації української держави. Ці заяви можуть суттєво вплинути на геополітичні настрої у Вашингтоні, де триває боротьба за формування єдиної позиції щодо подальшої підтримки України.

На цьому фоні у плані Трампа по завершенню війни в Україні викреслили 1 пункт.