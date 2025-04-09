У Держдепі відповіли, чи будуть РФ та США обговорювати Україну у Стамбулі

У дипломатичних колах Вашингтона і Москви набирає обертів підготовка до нової зустрічі, яка, за інформацією Державного департаменту США, має відбутися 10 квітня у Стамбулі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на брифінг спікера Держдепу США Теммі Брюс.

Брюс офіційно підтвердила майбутній контакт між американською та російською делегаціями. Проте вона чітко окреслила рамки майбутніх перемовин: мова йде виключно про спробу стабілізувати функціонування двосторонніх дипломатичних місій, без будь-якого виходу за межі технічних питань.

У світлі продовження широкомасштабної агресії Росії проти України, яка триває вже третій рік поспіль, Вашингтон підкреслює, що обговорення політичних чи безпекових тем, зокрема теми України, не є предметом порядку денного.

За словами Брюс, у центрі уваги стоятиме виключно забезпечення базової операційної ефективності дипломатичних установ — йдеться, зокрема, про логістику, технічне забезпечення, персонал, доступ до інфраструктури та питання візової підтримки.

Це рішення було ухвалене на тлі глибокої деградації двосторонніх відносин між США і Росією, які перебувають у найгіршому стані за останні десятиліття.

З огляду на заяву Брюс, жодна зі сторін не розглядає ці переговори як старт до нормалізації дипломатичних або політичних зв’язків. Ба більше, США офіційно пов’язують можливість будь-якого відновлення повноцінного діалогу лише з припиненням війни в Україні та відновленням міжнародного правопорядку.

В той же час Зеленський анонсував нововведення щодо дронів в Україні.