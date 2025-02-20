Трамп звинуватив Україну в зриві угоди щодо ресурсів і пригрозив наслідками

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду з Вашингтоном щодо видобутку корисних копалин, яка, за його словами, була ключовою умовою для продовження військової допомоги.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Дональда Трампа.

«У нас була угода щодо рідкоземельних металів та іншого, але вони порушили її два дні тому», — повідомив Трамп на інвестиційному форумі в Маямі.

Він підкреслив, що угода давала змогу США компенсувати кошти, витрачені на підтримку Києва.

Крім того, Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського «не надто успішним гумористом» і зазначив, що США вже передали Україні $350 млрд, але ця війна, на його думку, «не могла бути виграна». Він також висловив невдоволення тим, що Європа фінансує Україну «під гарантії» і отримує гроші назад, тоді як США просто виділяють кошти безоплатно.

Пізніше, в розмові з журналістами, Трамп заявив, що має намір повернути угоду до обговорення:

«Подивимося, що буде. Але я воскрешу її, або буде не дуже весело».

За даними джерел Reuters, адміністрація Трампа планує укласти з Україною спрощену угоду, а потім детально обговорювати умови, зокрема частку, якою США зможуть володіти в українських ресурсах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Буданов звернувся до українців на тлі останніх подій довкола України.