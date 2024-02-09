Якщо президентом стане Трамп: Маркарова відповіла, що робитиме Україна

Зокрема, Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin.

Таку заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Bloomberg.

Журналісти поцікавились, що робитиме Україна, якщо президентом США знову стане Дональд Трамп, Маркарова відповіла, що Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin під час його правління.

Вона наголосила, що Київ працюватиме «з президентом, якого обере американський народ».

«Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, — вона була, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб вона була двопартійною. Це загальноамериканська проблема», — висловилась посол.

Маркарова додала, що Україна намагатиметься зробити все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували підтримувати нашу країну у боротьбі проти російських загарбників.

Вибори у США

Президентські вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

Нагадаємо, в Міноборони Данії назвали терміни, коли Росія може напасти на НАТО.