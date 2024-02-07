Пєсков зробив чергову абсурдну заяву про «цілі спецоперації»: на чому наголошує цього разу

У Кремлі заявили, що так звана «спеціальна військова операція» РФ в Україні продовжується, цілі якої залишились незмінними і зберігають свою актуальність.

З такою заявою виступив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на росЗМІ.

«Вони не змінилися, вони всі добре відомі і всі вони зберігають свою актуальність», — сказав речник Кремля журналістам у середу.

Відповідаючи на уточнююче питання, Пєсков цинічно відповів, що війною проти України вони захищають населення окупованих територій від ударів, які ж самі і наносять.

Він повторив нарратив, що війна в Україні громадянська і заявив, що вона розпочалася у 2014 році через те, що на мирне населення начебто нападали ЗСУ.

За словами спікера Кремля, головне завдання «СВО» — «зупинення цієї війни».

Крім того, Москва нібито прагне забезпечити безпеку Росії на тлі спроб руйнування нейтрального статусу України та засмоктування її до НАТО.

Раніше повідомлялось, що в Росії заочно заарештували Арестовича.