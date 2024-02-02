Глава МЗС Польщі вирушає до США для обговорення підтримки України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський летить до Сполучених Штатів із візитом, щоб переконати Вашингтон продовжувати допомагати Україні.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис дипломата у Twitter (X).
Сікорський поділився хорошою новиною, повідомивши, що лідерам ЄС вдалось домовитись із противником допомоги України Віктором Орбаном і схвалити 50 млрд євро на підтримку України.
«Хороші новини з Брюсселя. Віктор Орбан подолав своє вето, і Європейський союз одноголосно ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро на підтримку функціонування української держави та відновлення її інфраструктури», — заявив він.
Сікорський одразу ж додав, що летить до США, щоб «переконати не переконаних», у тому, що допомога Україні має продовжуватись.
«Виявляється, варто говорити з непереконаними, тому я лечу до Вашингтона, щоб переконати непереконаних там», — написав дипломат.
Варто нагадати, що президент США Джо Байден просив Конгрес виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.
Однак у Конгресі США розпочалися суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи вирішити питання з безпекою кордону.
На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.
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