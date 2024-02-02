Глава МЗС Польщі вирушає до США для обговорення підтримки України

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис дипломата у Twitter (X).

Сікорський поділився хорошою новиною, повідомивши, що лідерам ЄС вдалось домовитись із противником допомоги України Віктором Орбаном і схвалити 50 млрд євро на підтримку України.

«Хороші новини з Брюсселя. Віктор Орбан подолав своє вето, і Європейський союз одноголосно ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро на підтримку функціонування української держави та відновлення її інфраструктури», — заявив він.

Сікорський одразу ж додав, що летить до США, щоб «переконати не переконаних», у тому, що допомога Україні має продовжуватись.

«Виявляється, варто говорити з непереконаними, тому я лечу до Вашингтона, щоб переконати непереконаних там», — написав дипломат.

Варто нагадати, що президент США Джо Байден просив Конгрес виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Однак у Конгресі США розпочалися суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи вирішити питання з безпекою кордону.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

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