Буданов розповів, чи вважає Трампа прихильником Путіна

Буданов заявив, що не вважає Трампа прихильником російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його інтерв’ю CNN.

За словами керівника ГУР, він вважає Трампа «досвідченою людиною», яка не дозволила життєвим обставинам зламати його.

«Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса», — сказав він.

Буданов запевняє, що попри прагнення Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Він стверджує, що ймовірність того, що США залишать Україну наодинці з РФ, дуже низька.

«Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (ред. — Трамп) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації — це повна нісенітниця», — висловився голова ГУР.

Варто нагадати, що колишній президент США Дональд Трамп вже не раз потрапляв у скандали через свої заяви про війну в Україні.

Зокрема, він неодноразово пропонував Києву віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також запевняв, що наша країна зазнає поразки у війні.

При цьому Трамп називав президента РФ Володимира Путіна «розумним» і не захотів визнати його військовим злочинцем.

Нагадаємо, директор ЦРУ озвучив число втрат російської армії в Україні.