Буданов розповів, чи вважає Трампа прихильником Путіна
Директор Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився думками щодо скандального кандидата в президенти США Дональда Трамп.
Буданов заявив, що не вважає Трампа прихильником російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його інтерв’ю CNN.
За словами керівника ГУР, він вважає Трампа «досвідченою людиною», яка не дозволила життєвим обставинам зламати його.
«Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса», — сказав він.
Буданов запевняє, що попри прагнення Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Він стверджує, що ймовірність того, що США залишать Україну наодинці з РФ, дуже низька.
«Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (ред. — Трамп) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації — це повна нісенітниця», — висловився голова ГУР.
Варто нагадати, що колишній президент США Дональд Трамп вже не раз потрапляв у скандали через свої заяви про війну в Україні.
Зокрема, він неодноразово пропонував Києву віддати тимчасово окуповані території Росії. Він також запевняв, що наша країна зазнає поразки у війні.
При цьому Трамп називав президента РФ Володимира Путіна «розумним» і не захотів визнати його військовим злочинцем.
Нагадаємо, директор ЦРУ озвучив число втрат російської армії в Україні.