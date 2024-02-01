Євросоюз ухвалив допомогу Україні на 50 млрд євро

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter (X).

«Ми домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України», — написав він.

Мішель додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

ЗМІ пишуть, що лідерам вдалось домовитись про те, що Єврокомісія щороку проводитиме моніторинг коштів, виділених Україні, а Єврорада проводитиме на цій основі дебати. І, як додав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, Угорщина не матиме права на вето в питанні виділення фінансової допомоги Україні.

Однак, видання The Guardian з посиланням на підсумковий документ саміту зазначає, що лідери країн ЄС погодилися щороку обговорювати допомогу Україні, а у разі потреби — переглянути її через 2 роки. У виданні пишуть, що лідери також підтримали дві вимоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, американське видання дізналось про причини суперечок між Зеленським і Залужним.