Политика

Євросоюз ухвалив допомогу Україні на 50 млрд євро

Сьогодні, 1 лютого, лідери ЄС під час саміту підтримали рішення про виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 15 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter (X).

«Ми домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий 50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України», — написав він.

Мішель додав, що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України.

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ЗМІ пишуть, що лідерам вдалось домовитись про те, що Єврокомісія щороку проводитиме моніторинг коштів, виділених Україні, а Єврорада проводитиме на цій основі дебати. І, як додав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, Угорщина не матиме права на вето в питанні виділення фінансової допомоги Україні.

Однак, видання The Guardian з посиланням на підсумковий документ саміту зазначає, що лідери країн ЄС погодилися щороку обговорювати допомогу Україні, а у разі потреби — переглянути її через 2 роки. У виданні пишуть, що лідери також підтримали дві вимоги прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, американське видання дізналось про причини суперечок між Зеленським і Залужним.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 15 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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