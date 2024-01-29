У мережі поширюються повідомлення про звільнення Залужного: в Міноборони відреагували

Увечері 29 січня в соцмережах почала з’являтися інформація про те, що президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Телеграф.

Інформація від початку була оприлюднена колишнім народним депутатом Бориславом Березою в соцмережі Facebook, який послався на свої джерела в Офісі президента.

«Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже. Але вже друге джерело», — написав він.

Повідомлення про відставку Залужного пізніше також опублікував і журналіст Валерій Калниш, який не назвав джерело своєї інформації.

Журналіст Роман Цимбалюк взагалі написав, що замість Залужного головнокомандувачем стане начальник ГУР Кирило Буданов.

Водночас, в Telegram-каналі Вертикаль, який, як вважається, пов’язаний з Офісом президента, на появу таких повідомлень відреагували скептично, закликавши не поширювати недостовірну інформацію.

Варто зазначити, що чутки про можливе звільнення Валерія Залужного періодично з’являються в українському інформаційному просторі. При цьому раніше президент наголошував на тому, що він має право звільняти головкома ЗСУ, оскільки він його і призначав.

У Міністерстві оборони України також прокоментували чутки про відставку Залужного.

«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда», — коротко написали у відомстві.

Нагадаємо, в Румунії заявили про бажання анексувати частину території України.