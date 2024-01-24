Политика

Росія вбиває українців іранськими дронами: постпред Ізраїлю різко звернувся до Лаврова

Росія співпрацює з Іраном, який визнаний спонсором тероризму.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 января, 2024
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Саме іранські дрони-камікадзе країна-агресор використовує для ударів по цивільному населенню України.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву постійного представника Ізраїлю при ООН Гілада Ердана на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Як усі ми знаємо, іранські дрони використовуються Росією для вбивства мирних громадян в Україні. Іранський терор досягне всіх нас, кожен із нас це знає. Навіть Росія, яка співпрацює з Іраном», — висловився постпред Ізраїлю.

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Варто зазначити, що дана заява Ердана стала реакцією на звинувачення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який заявив, що Захід «підштовхує своїми поставками зброї в Україну продовження війни з Росією».

Російський дипломат вважає, що для закінчення війни країни Заходу зобовязані перестати допомагати Україні.

Варто зауважити, що представники урядів понад 40 країн засудили «лицемірство Росії» в Радбезі ООН.

Відомо, що для ударів по українським містах і цивільному населенню Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран визнав свою причетність.

Нагадаємо, в МЗС зробили важливу заяву щодо постачання зброї Україні.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 3 часа agoОбновлено: 24 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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