«Ми не можемо їх підвести»: в Британії закликали партнерів збільшити допомогу Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на главу Міноборони Британії Гранта Шаппса у його колонці для Politico.

За словами Шаппса, Путін сподівається на те, що Захід припинить допомагати Україні, і тому йому вдасться здійснити свої нищівні плани щодо нашої країни. Міністр наголосив, що союзники Україні повинні довести, що російський диктатор помиляється.

«Путін вважає, що Захід можна «вимотати». Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний «рік демократії» доля України — у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести», — заявив політик.

Шаппс зазначив, що Кремль збільшує витрати на війну і його зовсім не хвилює те, скільки ще російських військових загине на фронті.

Він наголосив, що не можна допустити, щоб Володимир Путін отримав перемогу у цій війні. Адже це тільки зміцнить його, поставивши інші східноєвропейські країни під загрозу.

Глава Міноборони також нагадав про допомогу, яку Британія вже надала Україні, а також про підписання «історичної угоди» прем’єром Ріші Сунаком та українським главою Володимиром Зеленським у Києві.

«Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти», — додав міністр.

Нагадаємо, в Норвегії закликають НАТО готуватися до вторгнення РФ.