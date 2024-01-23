У нас не так багато часу: в Норвегії закликають НАТО готуватися до вторгнення РФ

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Daglabet.

За словами Крістофферсена, країни-члени НАТО повинні інвестувати в надійний захист, поки є така можливість.

«Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», — заявив він.

Головнокомандувач армії Норвегії зазначив, що Росія суттєво наростила власне військове виробництво, оскільки країна-агресор перевела свій ВПК на цілодобовий режим роботи. Окрім цього, Кремль налагоджує співпрацю з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал.

Крістофферсен вважає, що РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. На його думку, члени Альянсу зобов’язані зміцнювати протиповітряну оборону, а також збільшувати виробництво ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

«Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Важливо, щоб ми зіткнулися з невизначеним і непередбачуваним світом з міцною обороною. Тому зараз ми повинні використати цей час з розумом», — сказав головком норвезької армії.

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